Серию квартирных краж раскрыли в Краснодаре
Установлена причастность задержанного к четырем эпизодам хищений чужого имущества.
Установлена причастность задержанного к четырем эпизодам хищений чужого имущества.
В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его дома похитили около 25 000 рублей, ювелирные изделия, наручные часы и видеодомофон.
При просмотре записей камер видеонаблюдения, расположенных на месте преступления, оперативники установили, что злоумышленник проник на территорию дома через забор, после чего отжал металлопластиковое окно при помощи отвертки и проник в помещение.
Попавший в объектив видеокамеры злоумышленник был хорошо известен сотрудникам уголовного розыска, так как ранее 46-летний житель
Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды. Со слов подозреваемого, видеодомофон зафиксировал его противоправные действия, поэтому он был вынужден украсть и его.
Кроме этого, оперативники установили причастность задержанного еще к трем фактам краж в Краснодаре, где аналогичным способом мужчина похищал золотые украшения и деньги. Известно, что в краевом центре злоумышленник проживал в хостелах.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
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