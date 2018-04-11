Серию квартирных краж раскрыли в Краснодаре

В дежурную часть отдела полиции поселка Калинино с сообщением о квартирной краже обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его дома похитили около 25 000 рублей, ювелирные изделия, наручные часы и видеодомофон.

При просмотре записей камер видеонаблюдения, расположенных на месте преступления, оперативники установили, что злоумышленник проник на территорию дома через забор, после чего отжал металлопластиковое окно при помощи отвертки и проник в помещение.

Попавший в объектив видеокамеры злоумышленник был хорошо известен сотрудникам уголовного розыска, так как ранее 46-летний житель Кабардино-Балкарии уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи и покушение на убийство. Стражи правопорядка задержали мужчину на улице Московской и доставили в отдел полиции.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды. Со слов подозреваемого, видеодомофон зафиксировал его противоправные действия, поэтому он был вынужден украсть и его.

Кроме этого, оперативники установили причастность задержанного еще к трем фактам краж в Краснодаре, где аналогичным способом мужчина похищал золотые украшения и деньги. Известно, что в краевом центре злоумышленник проживал в хостелах.