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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сгорели четыре легковушки

Пожары были зарегистрированы в Волгограде, Волжском и станице Преображенской.

Две иномарки и две «Лады» сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано во вторник, 10 апреля, в 7:48. На улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе горел автомобиль Renault Megane 2005 года выпуска по всей площади. Пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 8:00. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар был зарегистрирован в 16:26 в Кировском районе. На улице Пятигорской горел гараж и находившийся в нем автомобиль Chery Amulet. Пожарные расчеты шестой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16:41. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Третий пожар произошел в 19:18 в Киквидзенском районе. В станице Преображенской на улице Буденного горел моторный отсек автомобиля ВАЗ-2105 1995 года выпуска на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты 40-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:23. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание в моторном отсеке.

Четвертый автомобиль сгорел в 0:46 в Волжском. В СНТ «Исток» горел автомобиль ВАЗ-21099 2002 года выпуска по всей площади. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части потушили автомобиль в 1:00. Предполагаемая причина пожара — неисправность узлов и агрегатов транспортного средства.

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