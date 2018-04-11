В Волгоградской области сгорели четыре легковушки
Пожары были зарегистрированы в Волгограде, Волжском и станице Преображенской.
Пожары были зарегистрированы в Волгограде, Волжском и станице Преображенской.
Две иномарки и две «Лады» сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще один пожар был зарегистрирован в 16:26 в Кировском районе. На улице Пятигорской горел гараж и находившийся в нем автомобиль Chery Amulet. Пожарные расчеты шестой
Третий пожар произошел в 19:18 в Киквидзенском районе. В станице Преображенской на улице Буденного горел моторный отсек автомобиля ВАЗ-2105 1995 года выпуска на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты 40-й
Четвертый автомобиль сгорел в 0:46 в Волжском. В СНТ «Исток» горел автомобиль ВАЗ-21099 2002 года выпуска по всей площади. Пожарные расчеты 13-й
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