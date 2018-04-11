В Волгоградской области сгорели четыре легковушки

Две иномарки и две «Лады» сгорели за минувшие сутки в Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано во вторник, 10 апреля, в 7:48. На улице Салтыкова-Щедрина в Тракторозаводском районе горел автомобиль Renault Megane 2005 года выпуска по всей площади. Пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 8:00. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Еще один пожар был зарегистрирован в 16:26 в Кировском районе. На улице Пятигорской горел гараж и находившийся в нем автомобиль Chery Amulet. Пожарные расчеты шестой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16:41. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Третий пожар произошел в 19:18 в Киквидзенском районе. В станице Преображенской на улице Буденного горел моторный отсек автомобиля ВАЗ-2105 1995 года выпуска на площади один квадратный метр. Пожарные расчеты 40-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:23. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание в моторном отсеке.