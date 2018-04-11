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10:35 (мск), источник: Publika.md

В Мексике извергается легендарный вулкан Попокатепетль

В Мексике ожил легендарный вулкан Попокатепетль. Столбы дыма из жерла вулкана выбрасывает на сотни метров. В близлежащие районы разбрасывает пепел.

Источник: Publika.md

Жителей окрестных населенных пунктов готовят к эвакуации. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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Попокатепетль — действующий вулкан в Мексике. В этой стране это самый извергаемый вулкан. С момента появления испанцев в 1519 году вулкан извергался 15 раз. Его название происходит от двух слов «дымящийся холм». Местные жители зовут его «Эль-Попо». Высота самого вулкана около 5, 5 километров, передает ПитерТВ.

Вокруг вулкана сосредоточены большие населенные пункты с общей численностью населения около 20 миллионов. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2013 году. В тот раз Эль-Попо выбрасывал камни на высоту 3 километра и разбрасывал из в радиусе 700 метров.

Рядом с Попокатепетль находится еще один вулкан Истаксиуатль.

Однажды Эль-Попо ушел на войну, а один из поклонников принцессы рассказал ей, что тот погиб. Отчаявшаяся Иста была отдана другому, однако спустя какое-то время Попокатепетль вернулся домой с победой.

Не сумев пережить собственной измены девушка покончила собой, за ней следом покончил собой и Эль-Попо. Пораженные такой силой любви, боги ацтеков превратили погибших в вулканы, которые уже много тысячелетий не расстаются.

Подножье Попокатепетль является известным туристическим местом на карте Мира. В окрестносчтях вулкана находится известный живописный национальный парк «Иста-Попа», населенный множеством птиц и животных.

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