В Мексике извергается легендарный вулкан Попокатепетль
В Мексике ожил легендарный вулкан Попокатепетль. Столбы дыма из жерла вулкана выбрасывает на сотни метров. В близлежащие районы разбрасывает пепел.
В Мексике ожил легендарный вулкан Попокатепетль. Столбы дыма из жерла вулкана выбрасывает на сотни метров. В близлежащие районы разбрасывает пепел.
Жителей окрестных населенных пунктов готовят к эвакуации. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Попокатепетль — действующий вулкан в Мексике. В этой стране это самый извергаемый вулкан. С момента появления испанцев в 1519 году вулкан извергался 15 раз. Его название происходит от двух слов «дымящийся холм». Местные жители зовут его «Эль-Попо». Высота самого вулкана около 5, 5 километров, передает ПитерТВ.
Вокруг вулкана сосредоточены большие населенные пункты с общей численностью населения около 20 миллионов. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2013 году. В тот раз
Рядом с Попокатепетль находится еще один вулкан Истаксиуатль.
Однажды
Не сумев пережить собственной измены девушка покончила собой, за ней следом покончил собой и
Подножье Попокатепетль является известным туристическим местом на карте Мира. В окрестносчтях вулкана находится известный живописный национальный парк «Иста-Попа», населенный множеством птиц и животных.
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