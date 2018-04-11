В Красноярске сторож обокрал стройплощадку

Экструдеры, бетономешалку и газовые баллоны — приборы, на сумму 930 рублей понадобились 52-летнему сторожу стройплощадки для личных нужд. По крайней мере так пояснил он сотрудникам полиции, которые его задержали.

В дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение от руководителя подрядной организации о том, что с территории строительной площадки неизвестные похитили оборудование и инвентарь. Полицейским удалось установить, что к хищению имущества причастен ранее судимый 52-летний сторож организации и его 28-летнй сын.