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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске сторож обокрал стройплощадку

С помощью своего сына мужчина вынес добра почти на миллион рублей.

Экструдеры, бетономешалку и газовые баллоны — приборы, на сумму 930 рублей понадобились 52-летнему сторожу стройплощадки для личных нужд. По крайней мере так пояснил он сотрудникам полиции, которые его задержали.

В дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение от руководителя подрядной организации о том, что с территории строительной площадки неизвестные похитили оборудование и инвентарь. Полицейским удалось установить, что к хищению имущества причастен ранее судимый 52-летний сторож организации и его 28-летнй сын.

— Инструменты отец и сын перевезли в свой гараж для личного пользования, — прокомментировали в пресс-службеМежмуниципального управления МВД России «Красноярское». Похищенное вернули, а в отношении горе-похитителей следователями городской полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Сейчас следователям предстоит выяснить, собирались ли мужчины действительно использовать оборудования или хотели его продать.

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