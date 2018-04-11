В Приморье у китайца конфискована уникальная коллекция древностей
Он попытался вывезти из России 293 предмета старины в рюкзаке.
Он попытался вывезти из России 293 предмета старины в рюкзаке.
Сотрудники
«Всем представленным экспонатам более ста лет, возраст некоторых насчитывает десятки веков. Их изъяли у мужчины, который пытался вывезти их в рюкзаке, абсолютно никак не заявив о них», — сообщил начальник отделения криминалистических исследований Виктор Демчук.
Гражданин Китая некоторое время жил в России и скупал некоторые древности, а затем попытался вернуться с ними в Китай на самолете.
«Коллекция действительно очень богатая. Всего “коллекционеру” удалось скопить 293 предмета старины, причем довольно уникальных. Например, подобные наконечники стрел были распространены с шестого по двенадцатый век», — пояснил эксперт.
«Если
Изъятые культурные ценности впоследствии могут начать жить богатой выставочной жизнью. Конфискованные предметы могут быть направлены в музей.
«Какое-то время пытались вывозить государственные награды. Но мода на медали уже сошла на нет. Могу точно сказать, что китайцев совершенно не интересуют наши иконы», — рассказал руководитель отдела.
Напомним, в преддверии 25-летия
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