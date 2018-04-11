В Приморье у китайца конфискована уникальная коллекция древностей

Источник: VLADNEWS

Сотрудники экспертно-криминалистической службы Приморья продемонстрировали удивительную коллекцию древностей, которую таможенникам удалось изъять у гражданина КНР, сообщает корреспондент РИА VladNews. Мужчина пытался незаконно перевезти предметы старины через границу.

«Всем представленным экспонатам более ста лет, возраст некоторых насчитывает десятки веков. Их изъяли у мужчины, который пытался вывезти их в рюкзаке, абсолютно никак не заявив о них», — сообщил начальник отделения криминалистических исследований Виктор Демчук.

Гражданин Китая некоторое время жил в России и скупал некоторые древности, а затем попытался вернуться с ними в Китай на самолете.

«Коллекция действительно очень богатая. Всего “коллекционеру” удалось скопить 293 предмета старины, причем довольно уникальных. Например, подобные наконечники стрел были распространены с шестого по двенадцатый век», — пояснил эксперт.

Кроме того, эксперт рассказал о том, как происходит процедура обнаружения запрещенных к вывозу предметов у нарушителей.

«Если что-то вызывает подозрение сотрудника при прохождении таможенного контроля, производится досмотр. Таможенники смотрят, относится ли предмет к культурным ценностям и имеются ли к нему соответствующие документы. При малейших подозрениях назначается таможенная экспертиза и эту вещь отправляют к нам. Если предмет является культурной ценностью, к гражданину применяются соответствующие санкции», — объяснил Виктор Демчук.

Изъятые культурные ценности впоследствии могут начать жить богатой выставочной жизнью. Конфискованные предметы могут быть направлены в музей.

Эксперт также рассказал, к каким историческим ценностям питают слабость наши соседи граждане КНР.

«Какое-то время пытались вывозить государственные награды. Но мода на медали уже сошла на нет. Могу точно сказать, что китайцев совершенно не интересуют наши иконы», — рассказал руководитель отдела.