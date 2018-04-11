Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Превышение радона зафиксировано в детсадах и школах в Приморье
Путин выразил соболезнования Меркель
120-килограммовый британец похудел и превратился в атлета
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Леонид Агутин продемонстрировал мускулы
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
10Самые живописные мосты мира
10:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье у китайца конфискована уникальная коллекция древностей

Он попытался вывезти из России 293 предмета старины в рюкзаке.

Источник: VLADNEWS

Сотрудники экспертно-криминалистической службы Приморья продемонстрировали удивительную коллекцию древностей, которую таможенникам удалось изъять у гражданина КНР, сообщает корреспондент РИА VladNews. Мужчина пытался незаконно перевезти предметы старины через границу.

«Всем представленным экспонатам более ста лет, возраст некоторых насчитывает десятки веков. Их изъяли у мужчины, который пытался вывезти их в рюкзаке, абсолютно никак не заявив о них», — сообщил начальник отделения криминалистических исследований Виктор Демчук.

Гражданин Китая некоторое время жил в России и скупал некоторые древности, а затем попытался вернуться с ними в Китай на самолете.

«Коллекция действительно очень богатая. Всего “коллекционеру” удалось скопить 293 предмета старины, причем довольно уникальных. Например, подобные наконечники стрел были распространены с шестого по двенадцатый век», — пояснил эксперт.

Кроме того, эксперт рассказал о том, как происходит процедура обнаружения запрещенных к вывозу предметов у нарушителей.

«Если что-то вызывает подозрение сотрудника при прохождении таможенного контроля, производится досмотр. Таможенники смотрят, относится ли предмет к культурным ценностям и имеются ли к нему соответствующие документы. При малейших подозрениях назначается таможенная экспертиза и эту вещь отправляют к нам. Если предмет является культурной ценностью, к гражданину применяются соответствующие санкции», — объяснил Виктор Демчук.

Изъятые культурные ценности впоследствии могут начать жить богатой выставочной жизнью. Конфискованные предметы могут быть направлены в музей.

Эксперт также рассказал, к каким историческим ценностям питают слабость наши соседи граждане КНР.

«Какое-то время пытались вывозить государственные награды. Но мода на медали уже сошла на нет. Могу точно сказать, что китайцев совершенно не интересуют наши иконы», — рассказал руководитель отдела.

Напомним, в преддверии 25-летия экспертно-криминалистической службы фотокорреспондент РИА VladNews посетил ведомство, запечатлел интересные предметы, изъятые на таможне, и пообщался с экспертами ведомства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодожены Приморья выбирают интересные даты для свадеб ...
Жители Владивостока вновь будут любоваться лайнером Costa NeoRomantica ...
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
В Алжире разбился военный самолет, СМИ сообщили о 200 погибших
Центр Кудрина назвал приоритеты развития России
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Нафтогаз прокомментировал цитату Меркель по «Северному потоку-2»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь