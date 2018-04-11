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10:37 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске эвакуировали малышей из детского сада

В Магнитогорске (Челябинская область) эвакуировали малышей из детского сада. Причиной стало короткое замыкание.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло 11 апреля в детском саду № 80, расположенном по адресу улице Октябрьская 21/2.

В подвале, где работала стиральная машина, произошло короткое замыкание.

Помещение охватило густым дымом. Воспитатели самостоятельно эвакуировали детей.

Первой на вызов прибыла группа быстрого реагирования «Право роста, позже приехали 5 автомобилей пожарных и МЧС.

«Сотрудники работали по повышенному уровню сложности. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

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