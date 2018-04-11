В Магнитогорске эвакуировали малышей из детского сада

ЧП произошло 11 апреля в детском саду № 80, расположенном по адресу улице Октябрьская 21/2.

В подвале, где работала стиральная машина, произошло короткое замыкание.

Первой на вызов прибыла группа быстрого реагирования «Право роста, позже приехали 5 автомобилей пожарных и МЧС.