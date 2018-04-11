В Иглинском районе из-за паводка закрыли одну из дорог

В связи с тем, что водопропускная труба не справляется с пропусканием талых вод произошел переток воды на проезжую часть.

В случаях возникновения экстренных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же вы можете позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235−84−02, 233−27−31.