В Иглинском районе из-за паводка закрыли одну из дорог
В Иглинском районе нашей республики на 4 км автодороги Южный обход села Иглино полностью ограничено движение транспортных средств.
В Иглинском районе нашей республики на 4 км автодороги Южный обход села Иглино полностью ограничено движение транспортных средств.
В связи с тем, что водопропускная труба не справляется с пропусканием талых вод произошел переток воды на проезжую часть.
Организован объезд участка через село Иглино по улицам Чапаева-Терешковой-Ленина-Якутова.
В случаях возникновения экстренных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же вы можете позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ по телефонам: 235−84−02, 233−27−31.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.