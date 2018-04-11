В Татарстане на трассе «Лада» протаранила фуру: водитель «легковушки» госпитализирован

Источник: Prokazan.ru

— 19-летний водитель отечественного автомобиля, следуя со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель «Лады» получил ушиб головного мозга, он был госпитализирован.