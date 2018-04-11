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11:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане на трассе «Лада» протаранила фуру: водитель «легковушки» госпитализирован

В Татарстане «Лада» врезалась в грузовик «Ивеко» из Кировской области. ДТП произошло накануне утром на 786 километре автодороги М-7 «Москва — Уфа». Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Источник: Prokazan.ru

— 19-летний водитель отечественного автомобиля, следуя со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель «Лады» получил ушиб головного мозга, он был госпитализирован.

Отметим, всего за минувшие сутки в Казани было зарегистрировано 165 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими.

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