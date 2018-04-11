В Татарстане на трассе «Лада» протаранила фуру: водитель «легковушки» госпитализирован
В Татарстане «Лада» врезалась в грузовик «Ивеко» из Кировской области. ДТП произошло накануне утром на 786 километре автодороги М-7 «Москва — Уфа». Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
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