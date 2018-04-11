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12:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Абинского района Кубани помог полицейским задержать грабителя

Злоумышленник похитил у девушки кольцо за 100 тысяч рублей и попытался скрыться.

С сообщением о нападении в полицию обратилась местная жительница. Со слов девушки, она возвращалась домой, когда на улице на нее напал неизвестный мужчина, силой снял с пальца золотое кольцо с бриллиантом, стоимостью 100 тысяч рублей и попытался скрыться.

Свидетелем происшествия стал знакомый заявительницы. Молодой человек догнал злоумышленника и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Для дальнейшего разбирательства правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. При личном досмотре 30-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли похищенное украшение. Кольцо вернули законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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