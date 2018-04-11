Житель Абинского района Кубани помог полицейским задержать грабителя

С сообщением о нападении в полицию обратилась местная жительница. Со слов девушки, она возвращалась домой, когда на улице на нее напал неизвестный мужчина, силой снял с пальца золотое кольцо с бриллиантом, стоимостью 100 тысяч рублей и попытался скрыться.

Свидетелем происшествия стал знакомый заявительницы. Молодой человек догнал злоумышленника и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

Для дальнейшего разбирательства правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. При личном досмотре 30-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли похищенное украшение. Кольцо вернули законной владелице.