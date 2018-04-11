Полиция разыскивает двух пропавших подростков в Калининграде

Девочка ушла в неизвестном направлении от дома № 25 на улице Камской. На вид ей 14 лет, рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — тёмно-русые до плеч, глаза — голубые. Школьница была одета в куртку, чёрные штаны и красные кроссовки.
Подросток ушёл из дома на улице Мукомольной, 37. На вид ему около 18 лет, рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — короткие русые, глаза — голубые. Он был одет в тёмно-синюю кофту с капюшоном, чёрные брюки и коричневые ботинки.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, позвонить по телефонам: 8 (4012) 552−402, 552−403, 554−442, 02 или 112.
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