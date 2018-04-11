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10:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция разыскивает двух пропавших подростков в Калининграде

В Калининграде полицейские разыскивают 13-летнюю Валерию Ченцову и 15-летнего Ивана Балдина. Оба подростка пропали в понедельник, 9 апреля, и не вернулись. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Девочка ушла в неизвестном направлении от дома № 25 на улице Камской. На вид ей 14 лет, рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — тёмно-русые до плеч, глаза — голубые. Школьница была одета в куртку, чёрные штаны и красные кроссовки.

Подросток ушёл из дома на улице Мукомольной, 37. На вид ему около 18 лет, рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — короткие русые, глаза — голубые. Он был одет в тёмно-синюю кофту с капюшоном, чёрные брюки и коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, позвонить по телефонам: 8 (4012) 552−402, 552−403, 554−442, 02 или 112.

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