Полиция разыскивает двух пропавших подростков в Калининграде

Девочка ушла в неизвестном направлении от дома № 25 на улице Камской. На вид ей 14 лет, рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — тёмно-русые до плеч, глаза — голубые. Школьница была одета в куртку, чёрные штаны и красные кроссовки.

Подросток ушёл из дома на улице Мукомольной, 37. На вид ему около 18 лет, рост — 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — короткие русые, глаза — голубые. Он был одет в тёмно-синюю кофту с капюшоном, чёрные брюки и коричневые ботинки.