В Ачинске в течение 30 минут поймали вора ювелирных украшений
Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Ачинский» по горячим следам задержана женщина по подозрению в краже ювелирного украшения.
Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Ачинский» по горячим следам задержана женщина по подозрению в краже ювелирного украшения.
К полицейским обратилась жительница города, сообщив, что у нее похищена золотая цепочка c подвеской. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.
Как установили сотрудники полиции, потерпевшая совместно с малознакомыми приятельницами распивала спиртные напитки у себя дома. Злоумышленница, воспользовавшись тем, что потерпевшая заснула, сняла с ее шеи цепочку, после чего скрылась с места преступления. Чужое украшение женщина сдала в ломбард, рассказали в
Полицейским удалось в течение 30 минут задержать злоумышленницу.
31-летней местной жительнице, которая ранее была судима, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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