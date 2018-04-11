В Ачинске в течение 30 минут поймали вора ювелирных украшений

К полицейским обратилась жительница города, сообщив, что у нее похищена золотая цепочка c подвеской. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Как установили сотрудники полиции, потерпевшая совместно с малознакомыми приятельницами распивала спиртные напитки у себя дома. Злоумышленница, воспользовавшись тем, что потерпевшая заснула, сняла с ее шеи цепочку, после чего скрылась с места преступления. Чужое украшение женщина сдала в ломбард, рассказали в пресс-службе краевой полиции.