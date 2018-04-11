Взрыв на юго-западе Петербурга напугал жителей города

Источник: Аргументы и факты

В среду жителей Красносельского района разбудил взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Громкий хлопок на юго-западе города раздался около 05.00 11 апреля.

После произошедшего взрыва в домах района пропал свет.

Позже выяснилось, что громкий хлопок и отключение электричества связаны с происшествием на ЛЭП на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе.

По словам очевидцев, в течение некоторого времени из-за этого инцидента в Красносельском районе были перебои в работе общественного транспорта.

Подробности случившегося устанавливаются.