Взрыв на юго-западе Петербурга напугал жителей города
После громкого хлопка в домах пропал свет.
После громкого хлопка в домах пропал свет.
В среду жителей Красносельского района разбудил взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Громкий хлопок на
После произошедшего взрыва в домах района пропал свет.
Позже выяснилось, что громкий хлопок и отключение электричества связаны с происшествием на ЛЭП на углу Брестского бульвара и Петергофского шоссе.
По словам очевидцев, в течение некоторого времени
Подробности случившегося устанавливаются.
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