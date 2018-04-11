Виновной в растрате признали главврача больницы в Иркутской области
Ей назначили штраф 500 тысяч рублей.
Ей назначили штраф 500 тысяч рублей.
Баяндаевский районный суд вынес приговор главврачу районной больницы. Ее признали виновной в растрате.
— В 2014 году она дважды оплачивала наложенные на нее, как на должностное лицо, штрафы за совершение административных правонарушений за счет финансовых средств больницы, тем самым совершив растрату на общую сумму 65 тысяч рублей, — сообщили в
Женщина возместила всю сумму еще во время следствия, однако свою вину не признала. Вот такое противоречие. Пришлось назначать несколько экспертиз: судебно техническую по документам,
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