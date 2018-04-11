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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Виновной в растрате признали главврача больницы в Иркутской области

Ей назначили штраф 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Баяндаевский районный суд вынес приговор главврачу районной больницы. Ее признали виновной в растрате.

— В 2014 году она дважды оплачивала наложенные на нее, как на должностное лицо, штрафы за совершение административных правонарушений за счет финансовых средств больницы, тем самым совершив растрату на общую сумму 65 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. — Кроме того, используя свое служебное положение, она присвоила 10 тысяч рублей из бюджета больницы.

Женщина возместила всю сумму еще во время следствия, однако свою вину не признала. Вот такое противоречие. Пришлось назначать несколько экспертиз: судебно техническую по документам, судебно-бухгалтерскую, а также проводить опросы бывших сотрудников больницы. Ее доводы о непричастности к хищению денег, полностью опровергнуты. Теперь главврача ждет наказание. Она должан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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