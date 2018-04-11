В Красноярске родители отказывались лечить ВИЧ-инфицированного ребенка
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения мальчику смерти по неосторожности.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения мальчику смерти по неосторожности.
Известно, что малыш родился в семье инфицированных родителей, но никаких специальных обследований не проходил. В 2013 году мама мальчика умерла, и заботиться о мальчике должен был отец. Но фактически его воспитанием занимались бабушка и тетя. В 2017 году ребенок тяжело заболел пневмонией и попал на лечение в одну из больниц города Красноярска, где врачи выяснили, что ребенок инфицирован ВИЧ, но даже после этого родственники не озаботились его серьезным лечением. В результате в марте 2018 года мальчик скончался.
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Следствию предстоит дать
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