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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске родители отказывались лечить ВИЧ-инфицированного ребенка

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения мальчику смерти по неосторожности.

Известно, что малыш родился в семье инфицированных родителей, но никаких специальных обследований не проходил. В 2013 году мама мальчика умерла, и заботиться о мальчике должен был отец. Но фактически его воспитанием занимались бабушка и тетя. В 2017 году ребенок тяжело заболел пневмонией и попал на лечение в одну из больниц города Красноярска, где врачи выяснили, что ребенок инфицирован ВИЧ, но даже после этого родственники не озаботились его серьезным лечением. В результате в марте 2018 года мальчик скончался.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю, для того, чтобы установить причину смерти ребенка назначена сложная судебно-медицинская экспертиза, с родственниками и врачами работают следователи.

Следствию предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям каждого из родственников ребенка. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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