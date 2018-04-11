На юге Волгограда столкнулись два КамАЗа
Пожилой водитель грузовика КамАЗ оказался в больнице после того, как его автомобиль врезался во впереди идущий грузовик.
Пожилой водитель грузовика КамАЗ оказался в больнице после того, как его автомобиль врезался во впереди идущий грузовик.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, 60-летний водитель, управляя грузовиком КамАЗ-5320, ехал по улице Лазоревой в сторону Красноармейского района. Напротив дома № 291 он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в прицеп грузовика КамАЗ-5320, которым управлял 53-летний мужчина.
Основной удар пришелся на правую сторону кабины, которая превратилась в груду искореженного железа. 60-летний мужчина, управлявший грузовиком, получил различные травмы. Его аккуратно извлекли из кабины и передали врачам «скорой помощи». Медики, осмотрев мужчину и оказав ему первую помощь, доставили пострадавшего в ближайшую больницу.
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