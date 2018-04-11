На юге Волгограда столкнулись два КамАЗа

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 10:20 на улице Лазоревой.

По предварительной информации, 60-летний водитель, управляя грузовиком КамАЗ-5320, ехал по улице Лазоревой в сторону Красноармейского района. Напротив дома № 291 он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в прицеп грузовика КамАЗ-5320, которым управлял 53-летний мужчина.