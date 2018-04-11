В Назаровском районе домашняя овчарка загрызла пенсионерку
Нападение произошло днем и защитить пенсионерку от животного было некому.
Нападение произошло днем и защитить пенсионерку от животного было некому.
В Красноярском крае пожилая женщина погибла
Тело 77-летней жительницы пос. Степной Назаровского района нашли вечером 9 апреля во дворе ее собственного дома. В управлении пояснили, что дом на двух хозяев пенсионерка делила со своей дочерью. Семья держала немецкую овчарку. По неизвестной пока причине животное напало на женщину в огороде, куда у него был свободный доступ. Нападение произошло днем и защитить пенсионерку от собаки было некому.
«В ходе предварительного осмотра тела
Сейчас следователи проводят предварительную проверку и решают, есть ли повод для возбуждения уголовного дела.
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