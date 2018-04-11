В Назаровском районе домашняя овчарка загрызла пенсионерку

Тело 77-летней жительницы пос. Степной Назаровского района нашли вечером 9 апреля во дворе ее собственного дома. В управлении пояснили, что дом на двух хозяев пенсионерка делила со своей дочерью. Семья держала немецкую овчарку. По неизвестной пока причине животное напало на женщину в огороде, куда у него был свободный доступ. Нападение произошло днем и защитить пенсионерку от собаки было некому.