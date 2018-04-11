Суд вернул прокурору дело главы «Тиона» Дмитрия Трубицына
Суд Советского района Новосибирска вернул в прокуратуру дело основателя холдинга «Тион» Дмитрия Трубицына для устранения нарушений, говорится в сообщении райсуда.
Суд Советского района Новосибирска вернул в прокуратуру дело основателя холдинга «Тион» Дмитрия Трубицына для устранения нарушений, говорится в сообщении райсуда.
Как отметили в
Следственными органами господин Трубицын обвиняется в незаконном производстве оборудования для обеззараживания воздуха в больницах и его сбыте. Нелегальное медоборудование, указывается в деле, было выпущено на сумму свыше 100 млн руб. и поставлялось в клиники многих городов России. Господин Трубицын обвинение отрицает.
Константин Воронов
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