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11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд вернул прокурору дело главы «Тиона» Дмитрия Трубицына

Суд Советского района Новосибирска вернул в прокуратуру дело основателя холдинга «Тион» Дмитрия Трубицына для устранения нарушений, говорится в сообщении райсуда.

Как отметили в пресс-службе «Тиона», таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство защиты предпринимателя. Какими доводами адвокаты подкрепили свое прошение, не уточняется.

Следственными органами господин Трубицын обвиняется в незаконном производстве оборудования для обеззараживания воздуха в больницах и его сбыте. Нелегальное медоборудование, указывается в деле, было выпущено на сумму свыше 100 млн руб. и поставлялось в клиники многих городов России. Господин Трубицын обвинение отрицает.

Константин Воронов

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