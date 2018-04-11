Суд вернул прокурору дело главы «Тиона» Дмитрия Трубицына

Как отметили в пресс-службе «Тиона», таким образом было удовлетворено соответствующее ходатайство защиты предпринимателя. Какими доводами адвокаты подкрепили свое прошение, не уточняется.

Следственными органами господин Трубицын обвиняется в незаконном производстве оборудования для обеззараживания воздуха в больницах и его сбыте. Нелегальное медоборудование, указывается в деле, было выпущено на сумму свыше 100 млн руб. и поставлялось в клиники многих городов России. Господин Трубицын обвинение отрицает.