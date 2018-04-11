В Волгограде автобус снес стоявшую у обочины легковушку
Один человек получил травмы в результате столкновения автобуса Волгоградского автобусного парка и автомобиля ВАЗ-2107, зарегистрированного в Советском районе Волгограда.
Один человек получил травмы в результате столкновения автобуса Волгоградского автобусного парка и автомобиля ВАЗ-2107, зарегистрированного в Советском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, 45-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, работающим на маршруте № 55, ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 2 он врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 69-летний мужчина. В результате столкновения «Лада» оказалась буквально смятой в гармошку, а 68-летняя пассажирка легковушки с различными травмами была доставлена в больницу.
Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали. Всего же за сутки в Волгоградской области произошло восемь
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