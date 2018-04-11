В Волгограде автобус снес стоявшую у обочины легковушку

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 13:30.

По предварительной информации, 45-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, работающим на маршруте № 55, ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 2 он врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 69-летний мужчина. В результате столкновения «Лада» оказалась буквально смятой в гармошку, а 68-летняя пассажирка легковушки с различными травмами была доставлена в больницу.