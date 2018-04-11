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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде автобус снес стоявшую у обочины легковушку

Один человек получил травмы в результате столкновения автобуса Волгоградского автобусного парка и автомобиля ВАЗ-2107, зарегистрированного в Советском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 13:30.

По предварительной информации, 45-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, работающим на маршруте № 55, ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 2 он врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 69-летний мужчина. В результате столкновения «Лада» оказалась буквально смятой в гармошку, а 68-летняя пассажирка легковушки с различными травмами была доставлена в больницу.

Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали. Всего же за сутки в Волгоградской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

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