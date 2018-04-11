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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция и таможня ликвидировали международный канал поставки амфетамина в Калининград

Калининградская полиция и областная таможня ликвидировали международный канал поставки амфетамина в регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

29-летний калининградец, работавший директором коммерческой организации, привозил из Германии жидкий концентрат психотропного вещества, а его 34-летний знакомый изготавливал из сырья порошок, который затем продавал.

Силовую поддержку при задержании злоумышленников оказывали бойцы спецназа «Гром». Изготовителя задержали при продаже 118 граммов амфетамина, а поставщика «взяли» прямо на границе. В его автомобиле была обнаружена канистра с 890 граммами высококонцентрированной психотропной жидкости.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда психотропных веществ в особо крупном размере». Действия изготовителя амфетамина следователи квалифицировали по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка психотропных веществ в крупном размере» и «Незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере».

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