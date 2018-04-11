Полиция и таможня ликвидировали международный канал поставки амфетамина в Калининград

29-летний калининградец, работавший директором коммерческой организации, привозил из Германии жидкий концентрат психотропного вещества, а его 34-летний знакомый изготавливал из сырья порошок, который затем продавал.

Силовую поддержку при задержании злоумышленников оказывали бойцы спецназа «Гром». Изготовителя задержали при продаже 118 граммов амфетамина, а поставщика «взяли» прямо на границе. В его автомобиле была обнаружена канистра с 890 граммами высококонцентрированной психотропной жидкости.