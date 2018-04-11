В Екатеринбурге Александру Куковякину отменили УДО

Такое решение суд первой инстанции под председательством судьи Ольги Васильковской принял 14 февраля текущего года. Однако, до вступления постановления в силу, отпускать на свободу осужденного не стали. Решение горсуда было обжаловано прокурором, который посчитал, что бизнесмен пока не достоин УДО.

Напомним, следствию удалось доказать причастность Александра Куковякина к хищению в 2004 году более 2,6 млн руб. у ОАО «Тавдинский гидролизный завод». В ходе следствия господин Куковякин сразу скрылся, около десяти лет находился в розыске. В 2015 году его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Интерпола и доставили в Россию. В феврале 2016 года Тавдинский городской суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Срок наказания бизнесмена истекает в конце 2018 года. До этого он пытался добиться заменить неотбытый срок на более мягкое наказание, в том числе условное, но ему было в этом отказано.



Игорь Лесовских