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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге Александру Куковякину отменили УДО

Как стало известно «Ъ-Урал» апелляционная инстанция Свердловского облсуда отменила постановление Ивдельского горсуда об условно-досрочном освобождении бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина.

Такое решение суд первой инстанции под председательством судьи Ольги Васильковской принял 14 февраля текущего года. Однако, до вступления постановления в силу, отпускать на свободу осужденного не стали. Решение горсуда было обжаловано прокурором, который посчитал, что бизнесмен пока не достоин УДО.

Напомним, следствию удалось доказать причастность Александра Куковякина к хищению в 2004 году более 2,6 млн руб. у ОАО «Тавдинский гидролизный завод». В ходе следствия господин Куковякин сразу скрылся, около десяти лет находился в розыске. В 2015 году его задержали в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Интерпола и доставили в Россию. В феврале 2016 года Тавдинский городской суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Срок наказания бизнесмена истекает в конце 2018 года. До этого он пытался добиться заменить неотбытый срок на более мягкое наказание, в том числе условное, но ему было в этом отказано.

Игорь Лесовских

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