В Волгограде 12-летняя девочка ушиблась при резком торможении маршрутки
Инцидент произошел 10 апреля в Ворошиловском районе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Инцидент произошел 10 апреля в Ворошиловском районе.
Как сообщили в
Девочка самостоятельно обратилась в медучреждение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.