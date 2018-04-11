МЧС: в Беларуси подтоплены 190 подворий в 12 районах (ФОТО)
По состоянию на среду в 12 районах страны зафиксированы подтопления паводковыми водами, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на среду в 12 районах страны зафиксированы подтопления паводковыми водами, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Нигде жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, отмечают в МЧС.
За минувшие сутки поступили сообщения о подтоплении в Витебской и Минской областях.
Подтопления отмечены возле деревни Кучинщина Лиозненского района Витебской области от реки Ордышевка и грунтовой дороги возле деревни Александрия Сенненского района Витебской области, а также в деревне Новый Свержень Столбцовского района и в Столбцах.
Всего по стране остаются подтопленными 190 подворий и 18 подвалов жилых дворов, 7 дачных домов, 76 хозяйственных построек, 18 участков дорог и 7 низководных мостов.
Подтопления вызваны подъемом уровней воды в реках Ордышевка, Лучоса, Птичь, Припять, Хоропуть, Днепр, Неман, Сож, Вихра, Реста, Проня, Друть и Бяседь.
Не наблюдается подтоплений только в Брестской и Гродненской областях.
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