#BREAKING: No survivors in Boufarik millitary plane crash in #Algeria, ‘around 200’ were on board pic.twitter.com/AK0DfCr1zq— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 11 апреля 2018 г.
СМИ: жертвами крушения Ил-76 в Алжире могли стать 200 военнослужащих
КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Не менее 200 военнослужащих могли погибнуть в результате крушения
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