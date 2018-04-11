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11:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: жертвами крушения Ил-76 в Алжире могли стать 200 военнослужащих

КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Не менее 200 военнослужащих могли погибнуть в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в среду утром в Алжире. Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны — Алжира. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Сразу после падения борт загорелся.

Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет.

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