СМИ: жертвами крушения Ил-76 в Алжире могли стать 200 военнослужащих

КАИР, 11 апреля. /ТАСС/. Не менее 200 военнослужащих могли погибнуть в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в среду утром в Алжире. Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны — Алжира. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».