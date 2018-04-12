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08:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупную подпольную криптоферму накрыли на заброшенном заводе

Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов города Оренбурга подпольную ферму для производства криптовалюты. Там обнаружено оборудование. Энергокомпания сообщила о крупной потере электроэнергии. Возбуждено дело.

Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную ферму для производства криптовалюты. Об этом в среду, 11 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратились представители энергетической компании и заявили о том, что зафиксирована крупная потеря электроэнергии. На бывшем заводе полицейские обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.

МВД опубликовало оперативную съемку.

«Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт в час», — пояснила Ирина Волк.

В отношении двух руководителей фирмы, занимавшейся производством криптовалюты с использованием похищенной электроэнергии, возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»).

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