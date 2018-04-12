Крупную подпольную криптоферму накрыли на заброшенном заводе

Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную ферму для производства криптовалюты. Об этом в среду, 11 апреля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратились представители энергетической компании и заявили о том, что зафиксирована крупная потеря электроэнергии. На бывшем заводе полицейские обнаружили более шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом.

МВД опубликовало оперативную съемку.

«Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт в час», — пояснила Ирина Волк.