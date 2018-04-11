В Воронежской области в реке Дон утонул 43-летний рыбак
Тело обнаружили местные жители.
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Тело обнаружили местные жители.
Житель села Нижнемарьино Лискинского района — 43-летний мужчина утонул в реке Дон утром среды, 11 апреля. ЧП случилось в районе хутора Калач. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Лискинском отделе МВД РФ.
Погибшего обнаружили местные жители, рыбачившие рядом. Сельчане достали тело из воды и вызвали полицию. По факту ЧП проводится проверка.
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