В Воронежской области в реке Дон утонул 43-летний рыбак

Житель села Нижнемарьино Лискинского района — 43-летний мужчина утонул в реке Дон утром среды, 11 апреля. ЧП случилось в районе хутора Калач. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Лискинском отделе МВД РФ.