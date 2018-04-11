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12:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе уровень воды в реке Битюг поднялся до рекордной отметки

Он составил 578 см.

Источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе на реке Битюг уровень воды поднялся до рекордной отметки — 578 см. В 1979 году максимальный уровень составлял 570 см. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев в среду, 11 апреля.

В зоне подтопления оказались жилые дома на улицах Турбина, Речная Труда, Пушкина, в поселке Лушниковка — на улице Дорожная.

— В селах Шестаково и Коршево домов, близко прилегающих к Битюгу, практически нет. В селе Верхний Икорец весеннее наводнение на реке Икорец подтапливало лишь одну улицу. Но на ней сейчас осталось только два нежилых дома. Вместе с администрацией провели разъяснительную работу с жителями улиц, где есть риск подтопления. Постоянно отслеживаем подъем воды в реках, — рассказал Алексей Артемьев.

По словам замглавы Бобровской горадминистрации Владимира Субботина, водой покрыты земельные участки по улицам Турбина, Железнодорожная, Пушкина и Подгорная. В поселке Лушниковка вода подошла к фундаментам многих домов и продолжает прибывать на улицах Луговая, Дорожная, Заозерная, Песчаная. Ситуацию контролирует гидрометеослужба.

Региональное МЧС предупредило об опасном повышении уровня воды в реке Битюг во до отметки 534 см во вторник, 10 апреля. Спасатели объявили штормовое предупреждение и порекомендовали жителям провести превентивные мероприятия.

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