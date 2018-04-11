В Омской области девушка на иномарке сбила двоих мужчин
Пешеходы шли по проезжей части, а не по тротуару.
Пешеходы шли по проезжей части, а не по тротуару.
Инцидент произошел в городе Таре Омской области вчера, 10 апреля, около 20:55. По данным
Мужчины, 44 и 45 лет, шли навстречу автомобилю по проезжей части, несмотря на наличие тротуара. На место ЧП вызжали скорая помощь и
По факту аварии назначена проверка. Уточняются все обстоятельства и причины ДТП.
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