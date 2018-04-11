В Омской области девушка на иномарке сбила двоих мужчин

Инцидент произошел в городе Таре Омской области вчера, 10 апреля, около 20:55. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 25-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Corolla сбила двоих пешеходов.

Мужчины, 44 и 45 лет, шли навстречу автомобилю по проезжей части, несмотря на наличие тротуара. На место ЧП вызжали скорая помощь и следственно-оперативная группа. Пешеходы с травмами были доставлены в больницу.