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12:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области девушка на иномарке сбила двоих мужчин

Пешеходы шли по проезжей части, а не по тротуару.

Инцидент произошел в городе Таре Омской области вчера, 10 апреля, около 20:55. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, 25-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Corolla сбила двоих пешеходов.

Мужчины, 44 и 45 лет, шли навстречу автомобилю по проезжей части, несмотря на наличие тротуара. На место ЧП вызжали скорая помощь и следственно-оперативная группа. Пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

По факту аварии назначена проверка. Уточняются все обстоятельства и причины ДТП.

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