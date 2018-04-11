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12:21 (мск), источник: Вести - Омск

В Омском областном суде прошло заседание по делу о нападении на стюардессу

В Омском областном суде сегодня прошло первое заседание по делу о нападении на стюардессу.

Налётчики похитили почти 40 миллионов рублей. Всё произошло прошлым летом на улице Димитрова в Старом Кировске.

При выходе из подъезда жилого дома — на стюардессу и сопровождавшего её мужчину напали вооружённые грабители в масках. При этом они стреляли из травматического оружия.

Добычей злоумышленников стал чемодан, в котором находилось почти 40 миллионов рублей. Сорвав куш, преступники угнали автомобиль потерпевших, который затем оставили в гаражах. Как выяснили следователи, налётчики каким-то образом узнали, что именно в этот день бортпроводник будет перевозить крупную сумму денег. За ней была установлена слежка.

Провернув дело, бандиты решили улететь из Омска в столицу. Там их и задержали полицейские. На судебном заседании двое преступников, доставленные в зал под конвоем, прятали свои лица от камер под капюшонами.

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