В Омском областном суде прошло заседание по делу о нападении на стюардессу
В Омском областном суде сегодня прошло первое заседание по делу о нападении на стюардессу.
В Омском областном суде сегодня прошло первое заседание по делу о нападении на стюардессу.
Налётчики похитили почти 40 миллионов рублей. Всё произошло прошлым летом на улице Димитрова в Старом Кировске.
При выходе из подъезда жилого дома — на стюардессу и сопровождавшего её мужчину напали вооружённые грабители в масках. При этом они стреляли из травматического оружия.
Добычей злоумышленников стал чемодан, в котором находилось почти 40 миллионов рублей. Сорвав куш, преступники угнали автомобиль потерпевших, который затем оставили в гаражах. Как выяснили следователи, налётчики
Провернув дело, бандиты решили улететь из Омска в столицу. Там их и задержали полицейские. На судебном заседании двое преступников, доставленные в зал под конвоем, прятали свои лица от камер под капюшонами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.