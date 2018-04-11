В Омском областном суде прошло заседание по делу о нападении на стюардессу

Налётчики похитили почти 40 миллионов рублей. Всё произошло прошлым летом на улице Димитрова в Старом Кировске.

При выходе из подъезда жилого дома — на стюардессу и сопровождавшего её мужчину напали вооружённые грабители в масках. При этом они стреляли из травматического оружия.

Добычей злоумышленников стал чемодан, в котором находилось почти 40 миллионов рублей. Сорвав куш, преступники угнали автомобиль потерпевших, который затем оставили в гаражах. Как выяснили следователи, налётчики каким-то образом узнали, что именно в этот день бортпроводник будет перевозить крупную сумму денег. За ней была установлена слежка.