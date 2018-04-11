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12:48 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани из подпольного алкогольного цеха изъяли 3,5 тыс. литров спиртного

В Новопокровском районе в хозяйственной постройке обнаружили также приспособления для перекачки, розлива готовой продукции, пробки для закупорки, пищевые добавки и пустую тару.

Полицейские провели обыск на территории дома 20-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке обнаружили цех по изготовлению алкогольной продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра сотрудники обнаружили и изъяли бутылки со спиртными напитками: водкой, коньяком, виски, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью. На таре со спиртным отсутствовали акцизные и федеральные специальные марки. Также правоохранители изъяли приспособления для перекачки и розлива алкоголя, пробки для закупорки, пищевые добавки и пустую тару.

Образцы изъятого направили на исследование.

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