На Кубани из подпольного алкогольного цеха изъяли 3,5 тыс. литров спиртного

Полицейские провели обыск на территории дома 20-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке обнаружили цех по изготовлению алкогольной продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе осмотра сотрудники обнаружили и изъяли бутылки со спиртными напитками: водкой, коньяком, виски, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью. На таре со спиртным отсутствовали акцизные и федеральные специальные марки. Также правоохранители изъяли приспособления для перекачки и розлива алкоголя, пробки для закупорки, пищевые добавки и пустую тару.