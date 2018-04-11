СК проверит информацию о гибели 20 оленей на ферме в Краснознаменском районе
Региональный СК проверит информацию о гибели 20 оленей на ферме в Краснознаменском районе. Об этом «Клопс» сообщила старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Наталья Гацко.
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