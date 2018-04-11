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12:45 (мск), источник: Клопс.ru

СК проверит информацию о гибели 20 оленей на ферме в Краснознаменском районе

Региональный СК проверит информацию о гибели 20 оленей на ферме в Краснознаменском районе. Об этом «Клопс» сообщила старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

«10 апреля 2018 года на одном из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что в животноводческом хозяйстве без ухода и корма содержатся порядка 50 оленей. Около 20 туш мёртвых оленей находятся в вольерах вместе с живыми. По материалу СМИ следственные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказала Гацко.

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