СК проверит информацию о гибели 20 оленей на ферме в Краснознаменском районе

«10 апреля 2018 года на одном из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что в животноводческом хозяйстве без ухода и корма содержатся порядка 50 оленей. Около 20 туш мёртвых оленей находятся в вольерах вместе с живыми. По материалу СМИ следственные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказала Гацко.