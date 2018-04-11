Дело о могилевском убийстве: обвиняемый учился на милиционера

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр —Sputnik. Фигурант уголовного дела, которое отправил на пересмотр президент Беларуси, мог стать милиционером, в начале 2000 годов он учился в Могилевской школе милиции, но был отчислен. Эта информация была в среду озвучена в ходе судебного заседания, передает корреспондент Sputnik из зала Верховного суда.

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Верховный суд третью неделю рассматривает уголовное дело об убийстве Светланы Поддубской. Женщину с особой жестокостью убили в начале февраля 2009 года. Обвиняемым является Юрий Иванов, которого уже судили за это убийство, но вынесли оправдательный приговор.

«Я действительно тогда учился в школе милиции в Могилеве и занимался тайским боксом», — заявил Иванов в ходе допроса лучшей подруги убитой Надежды Цаприловой.

Ее вызвали в суд в качестве свидетеля по ходатайству обвиняемого Иванова. Цаприлову допрашивали путем видеоконференции — она находилась в суде в Могилеве. В зале Верховного суда установлен большой экран.

Еще один свидетель

Задавая вопросы свидетельнице, обвиняемый заявил, что она его путает с другим мужчиной и он в феврале 2009 года (когда произошло убийство Поддубской) находился за пределами Беларуси, в Москве. По его словам, был другой «молодой высокий мужчина», который по делу проходит как свидетель, но в суд на допрос не является.

БАДы и бизнес

В ходе допроса суде Цаприлова, отвечая на вопросы обвиняемого рассказала, что с убитой они познакомились в середине 2000-х, обе занимались распространением китайских БАДов.

«Мы были близкими подругами. Светлана Поддубская была хороша собой, очень эмоциональная, упорная в достижении цели, хорошая мать и заботливая дочь. Занималась бизнесом ради детей», — сказала свидетельница.

По ее словам, когда она познакомилась с Поддубской, у нее была цель «сделать команду в бизнесе». Особенно успешно у нее складывался бизнес в Орше куда она ездила два раза в неделю.

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Встреча в кафе «Габрово»

Как следует из показаний свидетельницы, за несколько месяцев до трагедии, она и Поддубская в кафе «Габрово» познакомились с двумя молодыми людьми. Поддубская решила их привлечь в свой бизнес по распространению БАДов, но один из них стал добиваться от нее отношений. По словам свидетельницы, Поддубская опасалась такой связи из-за того, что мужчина был гораздо моложе ее.

«Она встречалась с ним пару раз для того, чтобы рассказать о БАДах. Но о своих отношениях с ним она не рассказывала», — сказала подруга убитой.

Она рассказала, что убитая была три раза замужем и третий муж, с которым она развелась незадолго до гибели, был ревнив и бил ее.