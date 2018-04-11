Полиция подтвердила поступившее сообщение о бомбе в банке Кишинева
Корреспондентам Sputnik в столичном инспекторате полиции подтвердили информацию об эвакуации служащих и посетителей банка в центре Кишинева.
Корреспондентам Sputnik в столичном инспекторате полиции подтвердили информацию об эвакуации служащих и посетителей банка в центре Кишинева.
КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В среду поступило сообщение о бомбе, заложенной в здании одного из столичных банков, который расположен на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улице М. Еминеску. Речь идет о филиале Victoriabank.
Информацию об этом подтвердила Sputnik
«Сообщение на номер 902 поступило в 11.10. Позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в банке на бульваре Штефана чел Маре заложен взрывоопасный объект», — сказала Стати.
По ее словам, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы.
«Из здания все эвакуированы. Зона оцеплена», — добавила собеседница.
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