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12:41 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция подтвердила поступившее сообщение о бомбе в банке Кишинева

Корреспондентам Sputnik в столичном инспекторате полиции подтвердили информацию об эвакуации служащих и посетителей банка в центре Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В среду поступило сообщение о бомбе, заложенной в здании одного из столичных банков, который расположен на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улице М. Еминеску. Речь идет о филиале Victoriabank.

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Информацию об этом подтвердила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

«Сообщение на номер 902 поступило в 11.10. Позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в банке на бульваре Штефана чел Маре заложен взрывоопасный объект», — сказала Стати.

По ее словам, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы.

«Из здания все эвакуированы. Зона оцеплена», — добавила собеседница.

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