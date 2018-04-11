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12:29 (мск), источник: RNS

СКР возбудил уголовное дело по факту халатности при тушении пожара в кемеровском ТЦ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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По версии следствия, Генин, будучи командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными вошел в горящее здание ТЦ через западный вход. Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже здания в кинозале № 2 большого количества людей и указал на лестничный марш, расположенный у западного входа, как кратчайший путь.

Отмечается, что Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами, направив звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Позднее, дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице у западного входа, по которой и прошли на четвертый этаж.

«Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ “Зимняя Вишня” в кинозале № 2», — сообщила Петренко.

Она также отметила, что по месту жительства Генина проводятся обыски, а в ближайшее время он будет задержан.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.

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