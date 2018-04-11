СКР возбудил уголовное дело по факту халатности при тушении пожара в кемеровском ТЦ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника караула
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника караула
По версии следствия, Генин, будучи командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными вошел в горящее здание ТЦ через западный вход. Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже здания в кинозале № 2 большого количества людей и указал на лестничный марш, расположенный у западного входа, как кратчайший путь.
Отмечается, что Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися
Она также отметила, что по месту жительства Генина проводятся обыски, а в ближайшее время он будет задержан.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.
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