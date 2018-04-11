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12:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Роспотребнадзор: Причиной обмороков у детей в Арсинской школе стала плохая вентиляция

Отсутствие вентиляции и нарушенный режим проветривания стали причиной массового заболевания детей на линейке в Арсинской школе Нагайбакского района Челябинской области. Повторно взятые пробы воды и воздуха не выявили отклонений от норм. К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора.

Как уже сообщало агентство, 6 апреля в Арсинской школе на линейке в обморок упали 3 школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и 3 взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. Всего в школе находилось 135 учащихся и 21 взрослый, из них 10 педагогов.

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13 детей были госпитализированы для наблюдения в Нагайбакскую ЦРБ. У всех был проведен врачебный осмотр и взят общий анализ крови и мочи. На сегодня все дети, обратившиеся за медицинской помощью, выписаны с улучшением в состоянии здоровья. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц школы и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений.

За этот период специалистами было проведено 228 исследований проб воздуха, 74 исследования проб воды, микроклимата. Нарушений выявлено не было.

В настоящее время занятия в школе проводятся дистанционно. Завтра будет собран штаб, на котором специалисты примут решение о возможности возобновления занятий в школе, сообщили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

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