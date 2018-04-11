Роспотребнадзор: Причиной обмороков у детей в Арсинской школе стала плохая вентиляция

Как уже сообщало агентство, 6 апреля в Арсинской школе на линейке в обморок упали 3 школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и 3 взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. Всего в школе находилось 135 учащихся и 21 взрослый, из них 10 педагогов.

13 детей были госпитализированы для наблюдения в Нагайбакскую ЦРБ. У всех был проведен врачебный осмотр и взят общий анализ крови и мочи. На сегодня все дети, обратившиеся за медицинской помощью, выписаны с улучшением в состоянии здоровья. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц школы и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений.

За этот период специалистами было проведено 228 исследований проб воздуха, 74 исследования проб воды, микроклимата. Нарушений выявлено не было.