Роспотребнадзор: Причиной обмороков у детей в Арсинской школе стала плохая вентиляция

Как уже сообщало агентство, 6 апреля в Арсинской школе на линейке в обморок упали 3 школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и 3 взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. Всего в школе находилось 135 учащихся и 21 взрослый, из них 10 педагогов.
13 детей были госпитализированы для наблюдения в Нагайбакскую ЦРБ. У всех был проведен врачебный осмотр и взят общий анализ крови и мочи. На сегодня все дети, обратившиеся за медицинской помощью, выписаны с улучшением в состоянии здоровья. По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц школы и выдано Предписание об устранении выявленных нарушений.
За этот период специалистами было проведено 228 исследований проб воздуха, 74 исследования проб воды, микроклимата. Нарушений выявлено не было.
В настоящее время занятия в школе проводятся дистанционно. Завтра будет собран штаб, на котором специалисты примут решение о возможности возобновления занятий в школе, сообщили в пресс-службе администрации Нагайбакского района.
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