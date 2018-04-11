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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области директора предприятия обвиняют в невыплате заработной платы на сумму 1,3 млн рублей

В Ростовской области генерального директора ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» обвиняют в невыплате зарплаты на сумму 1,3 млн рублей, указано в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, директор завода уже возместил работникам предприятия задолженность в полном объеме.

«Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности и ему назначен штраф в сумме 100 тыс. рублей», — указано в тексте.

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