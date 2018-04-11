В Ростовской области директора предприятия обвиняют в невыплате заработной платы на сумму 1,3 млн рублей
В Ростовской области генерального директора ООО «Глубокинский маслоперерабатывающий завод» обвиняют в невыплате зарплаты на сумму 1,3 млн рублей, указано в сообщении СУ СК России по Ростовской области.
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