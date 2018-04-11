Из-за паводка в Татарстане может подтопить шесть населенных пунктов

11 апреля в Кайбицком районе Татарстана затопило три дома. Из-за активного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды на реке Берля. Пострадали жильцы домов в селе Федоровское на улице Залесная. 9 человек переехали жить к родственникам.

Дорожники на месте происшествия утром 11 апреля трактором растаскивали льдины в русле реки.

Также готов пункт временного размещения жильцов на базе Федоровской СОШ наа улице Тутаева, 45. Здесь смогут поместиться 350 человек. Техника для эвакуации населения также будет предоставлена.