Из-за паводка в Татарстане может подтопить шесть населенных пунктов
В Кайбицком районе уже затопило три дома.
В Кайбицком районе уже затопило три дома.
11 апреля в Кайбицком районе Татарстана затопило три дома.
Дорожники на месте происшествия утром 11 апреля трактором растаскивали льдины в русле реки.
Также готов пункт временного размещения жильцов на базе Федоровской СОШ наа улице Тутаева, 45. Здесь смогут поместиться 350 человек. Техника для эвакуации населения также будет предоставлена.
Кроме того, по данным на 11:00 11 апреля
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.