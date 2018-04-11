Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за паводка в Татарстане может подтопить шесть населенных пунктов

В Кайбицком районе уже затопило три дома.

11 апреля в Кайбицком районе Татарстана затопило три дома. Из-за активного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды на реке Берля. Пострадали жильцы домов в селе Федоровское на улице Залесная. 9 человек переехали жить к родственникам.

Дорожники на месте происшествия утром 11 апреля трактором растаскивали льдины в русле реки.

Также готов пункт временного размещения жильцов на базе Федоровской СОШ наа улице Тутаева, 45. Здесь смогут поместиться 350 человек. Техника для эвакуации населения также будет предоставлена.

Кроме того, по данным на 11:00 11 апреля из-за подъема уровня воды в реках Кубня, Берля и Урюм в зону возможного подтопления в Кайбицком районе частично попадают территории еще шести населенных пунктов. Это село Чутеево, Турминское, деревня Кушкунь, село Беляево, Бурундуки и Малькеево. Под угрозой более 340 домов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Некоторые камни Стоунхенджа были установлены миллионы лет назад
В ХМАО старшеклассник едва не зарезал подростка на школьном дворе
Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 года
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Посол РФ заявил о праве сбивать ракеты США при ударе по Сирии
Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля
Капитана «Норда» обвинили в незаконной ловле рыбы
Медведев рассказал о «шести годах испытаний на прочность»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь