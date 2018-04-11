В Арском районе женщина спалила дом своих родственников ради страховки
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Арском районе 47-летняя женщина облила бензином и сожгла дом своих родственников, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Арском районе 47-летняя женщина облила бензином и сожгла дом своих родственников, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее женщина без ведома родных застраховала все их имущество на свое имя. На момент поджога в доме никто не проживал.
В результате пожара собственникам был причинен ущерб на сумму 130 тысяч рублей.
Злоумышленницу приговорили к полутора годам лишения свободы условно по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».
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