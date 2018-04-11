Алиханов о задержании братьев Магомедовых: Дополнительных вопросов, запросов или допросов у нас не было

Источник: Калининград.Ru

— Насколько я знаю, никаких дополнительных вопросов, запросов или допросов действующих чиновников правительства или сотрудников каких-то наших бюджетных учреждений не было. В рамках той работы, которую мы проводили, когда мы Амира Кушхова проводили из правительства, там были вопросы, мы помогали, собственно говоря, сотрудничали и с самого начала были на это настроены, — прокомментировал Алиханов.

Он также заявил, что «не концентрировался бы на калининградской части этой истории». «Коллеги из правоохранительных органов достаточно громко сейчас всё это обставили. Навряд ли у них есть какая-то потребность в дополнительных материалах. Они давно над этим работали, мы сейчас уже, наверное, ничем не можем им помочь. Они, во всяком случае, не обращались», — добавил глава региона.

В конце марта правоохранители задержали владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и несколько человек из его окружения по делу о мошенничестве. Их подозревают в том числе в хищении 752 млн рублей при строительстве калининградского стадиона к ЧМ-2018. Миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова заключили под стражу. Им вменяется хищение в общей сложности 2,5 млрд рублей.

В 2017 году правоохранители задержали, а суд арестовал главу дирекции ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова, министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и замглавы регионального управления Сергея Трибунского, которым следователи инкриминировали хищения. Никто из фигурантов расследования свою вину не признал.

Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. В сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании.

По версии следственного департамента, качество работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведённая экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру из-за того, что работы проводились в болотистой местности.