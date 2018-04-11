Алиханов о задержании братьев Магомедовых: Дополнительных вопросов, запросов или допросов у нас не было
Правоохранители не проводили
Правоохранители не проводили
— Насколько я знаю, никаких дополнительных вопросов, запросов или допросов действующих чиновников правительства или сотрудников
Он также заявил, что «не концентрировался бы на калининградской части этой истории». «Коллеги из правоохранительных органов достаточно громко сейчас всё это обставили. Навряд ли у них есть
В конце марта правоохранители задержали владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и несколько человек из его окружения по делу о мошенничестве. Их подозревают в том числе в хищении 752 млн рублей при строительстве калининградского стадиона к ЧМ-2018. Миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова заключили под стражу. Им вменяется хищение в общей сложности 2,5 млрд рублей.
В 2017 году правоохранители задержали, а суд арестовал главу дирекции ОАО «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова, министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и замглавы регионального управления Сергея Трибунского, которым следователи инкриминировали хищения. Никто из фигурантов расследования свою вину не признал.
Как полагают следователи, в 2014 году выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона ОАО «Глобалэлектросервис» завершило там земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. В сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании.
По версии следственного департамента, качество работ оказалось весьма сомнительным. В частности, было установлено, что одна из фирм субподрядчиков поставляла на площадку под будущий стадион песок, якобы не соответствующий техническому заданию. Это подтвердила и проведённая экспертиза. Впрочем, сами строители утверждали, что песок был надлежащего качества. По их словам, он изменил свою структуру
В феврале этого года, после того как Мосгорсуд в очередной раз отказался освободить обвиняемых, некоторые из них решили сотрудничать со следствием. Вероятно, их показания и дали повод для новых обысков и допросов.
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