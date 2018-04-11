Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
В России построили тягач «Вощина-1»
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
«Мне 37, а страх не уменьшился»: чего боялся Дали и другие звезды
120-килограммовый британец похудел и превратился в атлета
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Советские С-125 отличились при отражении ракетной атаки Израиля
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Леонид Агутин продемонстрировал мускулы
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
12:49 (мск), источник: РИА Новости

В Сербии упал военный самолет

БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb упал в среду утром в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии, сообщило министерство обороны.

Источник: РИА Новости

«По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что учебный полет проводили пилоты Техническо-испытательного центра ВВС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
'Это лавина'. Обнаружена угроза существованию всей Европы
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Посол РФ заявил о праве сбивать ракеты США при ударе по Сирии
Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь