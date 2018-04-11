В Сербии упал военный самолет

БЕЛГРАД, 11 апр — РИА Новости. Учебно-тренировочный легкий штурмовик SOKO G-4 Super Galeb упал в среду утром в районе села Ковачица на северо-востоке Сербии, сообщило министерство обороны.
«По последней информации, двое пилотов катапультировались, на место происшествия направлена поисково-спасательная команда ВВС», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны отмечает, что учебный полет проводили пилоты Техническо-испытательного центра ВВС.
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