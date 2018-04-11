Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Алика Смехова сходила в театр с 10-летним сыном
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: западный аналитик "бьёт тревогу" из-за конфликта РФ и НАТО
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Леонид Агутин продемонстрировал мускулы
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
8Танцы для Ким Чен Ира
12:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ уточнили число погибших при крушении самолета в Алжире

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Не менее 105 человек погибли при крушении военного самолета в Алжире, 26 из них из Западной Сахары, сообщает местный телеканал En-Nahar со ссылкой на МЧС.

Источник: РИА Новости
Новость
Старые самолеты, обледенение как причина катастрофы. Почему мы боимся летать

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне в провинции Блида в среду около 08.00 (10.00 мск). Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. Телеканал Al-Arabia со ссылкой на алжирский военный источник сообщил, что выживших на борту самолета нет.

«Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары — ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Источник в посольстве России в Алжире сообщил РИА Новости, что дипмиссия пока не располагает данными, что россияне могли находиться на борту военного самолета, потерпевшего крушение в Алжире.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему удар США по Сирии приведет к чудовищным проблемам
'Это лавина'. Обнаружена угроза существованию всей Европы
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Посол РФ заявил о праве сбивать ракеты США при ударе по Сирии
Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь