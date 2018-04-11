СМИ уточнили число погибших при крушении самолета в Алжире

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение в сельскохозяйственной зоне в провинции Блида в среду около 08.00 (10.00 мск). Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. Телеканал Al-Arabia со ссылкой на алжирский военный источник сообщил, что выживших на борту самолета нет.

«Сто пять человек погибли, среди них 26 из Полисарио (Народного фронта освобождения Западной Сахары — ред.), в результате крушения военного самолета в Буфарике», — говорится в сообщении на сайте телеканала.