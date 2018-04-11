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12:48 (мск), источник: РИА Крым

В Красноперекопске на пожаре спасли пожилую женщину

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Красноперекопске на пожаре в пятиэтажке спасли 75-летнюю хозяйку горевшей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в среду около 8 утра. Огонь вспыхнул на балконе однокомнатной квартиры на пятом этаже, и мог перекинуться на кровлю здания и соседние квартиры пятиэтажного жилого дома. Поэтому спасатели экстренно эвакуировали жильцов дома.

Пожар, площадь которого составила три квадратных метра, удалось ликвидировать в течение 20 минут. Огнем были уничтожены оконная и балконная рамы и личные вещи. Причины загорания выясняют эксперты.

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