В Красноперекопске на пожаре спасли пожилую женщину

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло в среду около 8 утра. Огонь вспыхнул на балконе однокомнатной квартиры на пятом этаже, и мог перекинуться на кровлю здания и соседние квартиры пятиэтажного жилого дома. Поэтому спасатели экстренно эвакуировали жильцов дома.