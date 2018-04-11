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12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП под Воронежем ранены два водителя грузовиков

Их отвезли в больницу.

Стали известны подробности утреннего ДТП в Нижнедевицком районе. Напомним, около семи часов утра в аварию попали две «ГАЗели». В МЧС сообщили о том, что в аварии есть пострадавшие.

— По уточненным данным, авария произошла на 167 километре дороги Курск-Борисоглебск. «ГАЗ-33025» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗ-270710». В ДТП получили ранения водители обоих грузовиков — жители Белгородской области 23 и 24 лет. Их отвезли в Нижнедевицкую районную больницу, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

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