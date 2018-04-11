В ДТП под Воронежем ранены два водителя грузовиков
Их отвезли в больницу.
Их отвезли в больницу.
Стали известны подробности утреннего ДТП в Нижнедевицком районе. Напомним, около семи часов утра в аварию попали две «ГАЗели». В МЧС сообщили о том, что в аварии есть пострадавшие.
— По уточненным данным, авария произошла на 167 километре дороги
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