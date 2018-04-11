В Воронежской области экс-начальник отдела судебных приставов пойдет под суд за взятки
Мужчина пообещал должнице снизить сумму удерживаемой у нее части пенсии.
Мужчина пообещал должнице снизить сумму удерживаемой у нее части пенсии.
За мелкое взяточничество под суд пойдет бывший начальник отдела — старший судебный пристав районного отдела судебных приставов Воронежской области, сообщила
Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, речь идет о
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). На предварительном следствии мужчина признал вину. Уголовное дело направили в суд. Санкция статьи предусматривает до 1 года лишения свободы.
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