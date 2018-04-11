В Воронежской области экс-начальник отдела судебных приставов пойдет под суд за взятки

За мелкое взяточничество под суд пойдет бывший начальник отдела — старший судебный пристав районного отдела судебных приставов Воронежской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 11 апреля. Мужчина взял 5 тыс. рублей у должника за «услугу».

Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, речь идет о экс-начальнике отдела судебных приставов Верхнехавского района. По версии следствия, бывший начальник получил взятку в феврале 2018 года в селе Углянец. Мужчина пообещал должнице, что за вознаграждение снизит сумму удерживаемой у нее части пенсии. Пристава задержали сотрудники правоохранительных органов сразу после получения денег.