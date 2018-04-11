В Воронеже сгорел служебный автомобиль ректора ВГТУ

Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел в Ленинском районе Воронеже в ночь на среду, 11 апреля. Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, сгоревшая иномарка — служебная машина ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного.

ЧП случилось около 1:07 у дома № 101 по улице 20-летия Октября. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар ликвидировали через 10 минут. В результате сгорел моторный отсек иномарки на площади 1 кв м. Никто при пожаре не пострадал. Специалисты устанавливаются причину возгорания. По данным «системы-112», предположительно, машину подожгли.

По словам очевидцев, на месте пожара нашли фотографии с ректором вуза.

<div id="vk_post_-108164886_217257"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-108164886_217257", -108164886, 217257, 'Pv31OhAOWU2tI0-bPdzxKFWLsQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.