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12:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже сгорел служебный автомобиль ректора ВГТУ

На месте пожара нашли фотографии Сергея Колодяжного.

Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел в Ленинском районе Воронеже в ночь на среду, 11 апреля. Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, сгоревшая иномарка — служебная машина ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного.

ЧП случилось около 1:07 у дома № 101 по улице 20-летия Октября. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар ликвидировали через 10 минут. В результате сгорел моторный отсек иномарки на площади 1 кв м. Никто при пожаре не пострадал. Специалисты устанавливаются причину возгорания. По данным «системы-112», предположительно, машину подожгли.

По словам очевидцев, на месте пожара нашли фотографии с ректором вуза.

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Это не первый раз, когда автомобиль Сергея Колодяжного поджигают. В мае 2016 года неизвестные подожгли автомобиль Land Rover. ЧП случилось во дворе дома Колодяжного на территории СНТ «Имени Мичурина» Новоусманского района. Злоумышленники попытались поджечь и дом ректора, но не смогли. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждении и уничтожении имущества (ч.2 ст. 167, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ).

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