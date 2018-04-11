В Воронеже сгорел служебный автомобиль ректора ВГТУ
На месте пожара нашли фотографии Сергея Колодяжного.
На месте пожара нашли фотографии Сергея Колодяжного.
Автомобиль Mitsubishi Pajero сгорел в Ленинском районе Воронеже в ночь на среду, 11 апреля. Как сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» собственный источник, сгоревшая иномарка — служебная машина ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного.
ЧП случилось около 1:07 у дома № 101 по улице 20-летия Октября. По данным
По словам очевидцев, на месте пожара нашли фотографии с ректором вуза.
Это не первый раз, когда автомобиль Сергея Колодяжного поджигают. В мае 2016 года неизвестные подожгли автомобиль Land Rover. ЧП случилось во дворе дома Колодяжного на территории СНТ «Имени Мичурина» Новоусманского района. Злоумышленники попытались поджечь и дом ректора, но не смогли. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждении и уничтожении имущества (ч.2 ст. 167, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.