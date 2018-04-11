Полиция опубликовала фото ДТП с белорусами под Псковом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Полиция опубликовала фотографии с места аварии в Псковской области, где пострадали шесть граждан Беларуси, четверо из них были госпитализированы, сообщает Sputnik.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в среду: трактор Volvo врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились девять человек, в том числе водитель. Автомобиль с белорусами направлялся в Санкт-Петербург.

В результате аварии травмы получили шесть человек: четверо госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте. У доставленных в Псковскую областную больницу — ушибы, ссадины, переломы.