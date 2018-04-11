Полиция опубликовала фото ДТП с белорусами под Псковом
В автомобиле Mercedes находились девять человек, включая водителя, шесть из них пострадали.
В автомобиле Mercedes находились девять человек, включая водителя, шесть из них пострадали.
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Полиция опубликовала фотографии с места аварии в Псковской области, где пострадали шесть граждан Беларуси, четверо из них были госпитализированы, сообщает Sputnik.
В результате аварии травмы получили шесть человек: четверо госпитализированы, двоим оказана медицинская помощь на месте. У доставленных в Псковскую областную больницу — ушибы, ссадины, переломы.
Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию с пострадавшими гражданами республики.
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