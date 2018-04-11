Экс-чиновник горадминистрации Кудымкара предстанет пред судом

Причиной возбуждения уголовного дела стал ремонт дорог в Кудымкаре в 2016 году. После завершения работ подрядчиком и принятием объектов горадминистрацией прокуратура выявила нарушения: подрядчик сэкономил на материалах, было допущено заужение улиц, уменьшение длины улиц, сообщает издание со ссылкой на представителя местной прокуратуры. Подрядчик получил более 8,5 млн руб., при этом на сумму более 1,5 млн руб. он, по данным городской прокуратуры, работу не выполнил.