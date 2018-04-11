В Волгоградской области раскрыли убийство многодетной матери

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, 9 апреля в правоохранительные органы обратилась женщина. Она рассказала, что ее 30-летняя подруга накануне отдыхала в компании приятелей в одном из кафе Ерзовки и бесследно пропала — ни на работу, ни к бывшему супругу, где были трое ее детей, женщина не заходила. По факту внезапного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В первые же часы расследования выяснилось, что из кафе женщина ушла вместе с 25-летним молодым человеком. Он сразу же начал отрицать свою причастность к исчезновению спутницы, заявляя, что они разошлись по домам на ближайшем перекрестке.

Однако когда следователи изучили камеры наблюдения, то установили, что пара из кафе отправилась в арендованный мужчиной гараж, откуда женщина больше не вышла. А сторож ГСК рассказал, что утром машина из гаража выехала чистой, а через несколько часов автомобиль вернулся сильно запачканным.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, как убивал женщину, а позднее показал и место, где закопал тело несчастной. Поводом для расправы стал внезапный бытовой конфликт.