Капитана «Норда» обвинили в незаконной ловле рыбы
Капитану задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко предъявлены новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.
Капитану задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко предъявлены новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.
Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Руденко. «Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения», — уточнил юрист.
Вчера в посольстве России на Украине сказали, что господин Горбенко собирается оставаться в больнице в Херсоне
Напомним, судно «Норд» было задержано на Украине в конце марта. Украинская прокуратура обвинила господина Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 6 апреля его арестовали на два месяца с правом внести залог.
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