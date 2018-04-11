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14:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Капитана «Норда» обвинили в незаконной ловле рыбы

Капитану задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко предъявлены новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Руденко. «Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения», — уточнил юрист.

Вчера в посольстве России на Украине сказали, что господин Горбенко собирается оставаться в больнице в Херсоне из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что капитана не выпустили из СИЗО в Херсоне, несмотря на внесенный залог.

Напомним, судно «Норд» было задержано на Украине в конце марта. Украинская прокуратура обвинила господина Горбенко в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 6 апреля его арестовали на два месяца с правом внести залог.

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