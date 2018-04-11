Капитана «Норда» обвинили в незаконной ловле рыбы

Источник: РИА "Новости"

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Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Руденко. «Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения», — уточнил юрист.

Вчера в посольстве России на Украине сказали, что господин Горбенко собирается оставаться в больнице в Херсоне из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что капитана не выпустили из СИЗО в Херсоне, несмотря на внесенный залог.