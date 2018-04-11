В Екатеринбурге неизвестная женщина пыталась украсть ребенка из детского сада

По ее словам, на 10 апреля в детском саду № 16, который находится на улице Рощинской, неизвестная женщина пыталась увести ребенка с детской площадки, пообещав жвачку.

Как пишет екатеринбурженка, ЧП произошло вечером, когда детей уже пришли забирать из детского сада родители.

«К счастью, в этот момент за ним пришла мама и успела догнать его, женщина убежала!» — сообщает жительница Екатеринбурга.