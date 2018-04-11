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13:28 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге неизвестная женщина пыталась украсть ребенка из детского сада

Жительница Екатеринбурга сообщила в соцсетях о возможной краже детей в районе Уктуса, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, на 10 апреля в детском саду № 16, который находится на улице Рощинской, неизвестная женщина пыталась увести ребенка с детской площадки, пообещав жвачку.

Как пишет екатеринбурженка, ЧП произошло вечером, когда детей уже пришли забирать из детского сада родители.

«К счастью, в этот момент за ним пришла мама и успела догнать его, женщина убежала!» — сообщает жительница Екатеринбурга.

Напомним, что не так давно в районе Уктуса были схвачены педофилы, которые напали на 12-летнюю девочку, надругались над ней и выкинули на трассу. Несовершеннолетняя девочка чудом осталась жива.

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