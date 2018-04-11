В Екатеринбурге неизвестная женщина пыталась украсть ребенка из детского сада
Жительница Екатеринбурга сообщила в соцсетях о возможной краже детей в районе Уктуса, передает корреспондент Накануне.RU.
Жительница Екатеринбурга сообщила в соцсетях о возможной краже детей в районе Уктуса, передает корреспондент Накануне.RU.
По ее словам, на 10 апреля в детском саду № 16, который находится на улице Рощинской, неизвестная женщина пыталась увести ребенка с детской площадки, пообещав жвачку.
Как пишет екатеринбурженка, ЧП произошло вечером, когда детей уже пришли забирать из детского сада родители.
«К счастью, в этот момент за ним пришла мама и успела догнать его, женщина убежала!» — сообщает жительница Екатеринбурга.
Напомним, что не так давно в районе Уктуса были схвачены педофилы, которые напали на 12-летнюю девочку, надругались над ней и выкинули на трассу. Несовершеннолетняя девочка чудом осталась жива.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.