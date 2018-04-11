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13:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Копейске осужден экс-полицейский, приковавший мужчину к скамье

Сотрудник МВД избил копейчанина за отказ подписать административный протокол.

Копейский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД, который избил и приковал наручниками мужчину, — потерпевший отказался подписывать административный протокол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на помощника прокурора Копейска Дмитрия Бараева.

В марте 2017 года полицейский, находясь в классе служебной подготовки ОМВД, подошел к потерпевшему и повалил его на пол. Коленом он надавил на грудь мужчины и с помощью наручников приковал его к ножке скамьи. Затем он несколько раз ударил его по лицу и туловищу, сломав потерпевшему три ребра. Мужчина пояснил, что полицейский избил его из-за того, что тот отказался подписывать протокол о нахождении в общественном месте в пьяном виде и неповиновении сотруднику МВД.

Бывший страж порядка вину в совершении преступления не признал. Заявил, что потерпевший оговаривает его. Суд приговорил экс-полицейского к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Прокуратура Копейска подала апелляцию на приговор с требованием назначить обвиняемому в превышении полномочий мужчине наказание в виде реального срока.

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