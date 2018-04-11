В Копейске осужден экс-полицейский, приковавший мужчину к скамье

В марте 2017 года полицейский, находясь в классе служебной подготовки ОМВД, подошел к потерпевшему и повалил его на пол. Коленом он надавил на грудь мужчины и с помощью наручников приковал его к ножке скамьи. Затем он несколько раз ударил его по лицу и туловищу, сломав потерпевшему три ребра. Мужчина пояснил, что полицейский избил его из-за того, что тот отказался подписывать протокол о нахождении в общественном месте в пьяном виде и неповиновении сотруднику МВД.