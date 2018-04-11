В Копейске осужден экс-полицейский, приковавший мужчину к скамье
Сотрудник МВД избил копейчанина за отказ подписать административный протокол.
Сотрудник МВД избил копейчанина за отказ подписать административный протокол.
Копейский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД, который избил и приковал наручниками мужчину, — потерпевший отказался подписывать административный протокол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на помощника прокурора Копейска Дмитрия Бараева.
В марте 2017 года полицейский, находясь в классе служебной подготовки ОМВД, подошел к потерпевшему и повалил его на пол. Коленом он надавил на грудь мужчины и с помощью наручников приковал его к ножке скамьи. Затем он несколько раз ударил его по лицу и туловищу, сломав потерпевшему три ребра. Мужчина пояснил, что полицейский избил его
Бывший страж порядка вину в совершении преступления не признал. Заявил, что потерпевший оговаривает его. Суд приговорил
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